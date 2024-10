Hoffnung gab der CEO-Wechsel von Mark Schneider zu Laurent Freixe: «Wir erwarten, dass er den Supertanker Nestlé wieder in ruhigere Fahrwasser navigiert und wieder verstärkt in organisches Wachstum investiert», so die Experten damals. Sie glauben an eine positive Outperformance der Nestlé-Aktien, nachdem die Markterwartungen und Bewertungen aufgrund mehrerer enttäuschender Quartale tief gesunken waren.