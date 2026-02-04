Henkel einigte sich mit der Holdinggesellschaft von Stahl auf einen Kaufpreis von 2,1 Milliarden Euro, wie der Dax -Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Die Reaktion an der Börse fiel zunächst verhalten aus. Dabei drückten allerdings auch schwache Vorgaben des US-Unternehmen Clorox auf die Stimmung. Der Bleichmittelhersteller verfehlte im vergangenen Quartal die Gewinnerwartungen. So wie dort schüttelten Anleger aber zuletzt auch bei Henkel die schlechte Stimmung ab. Am Nachmittag legte das Papier unter den besten Dax-Werten um mehr als drei Prozent zu.