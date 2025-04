Henkel bestätige «den Ausblick für 2025 – mit weiter steigendem Umsatz und Gewinn», sagte Henkel-Chef Carsten Knobel in seiner am Mittwoch vorab verbreiteten Rede zur Henkel-Hauptversammlung 2025. Henkel blicke «auch in diesen turbulenten Zeiten mit Zuversicht nach vorne». Der Konzern strebe weiter ein organisches Umsatzwachstum zwischen 1,5 und 3,5 Prozent an.