Der Börsenwert des weltgrössten Brillenherstellers ​hatte sich in den vergangenen zwölf Monaten ​nach dem Rekord von 149 Milliarden ​Euro nahezu halbiert. Auslöser für die Talfahrt waren Analysten zufolge ‌Bedenken von Investoren hinsichtlich der Unternehmensführung sowie des noch jungen Geschäfts mit Smart Glasses, insbesondere wegen Datenschutzfragen und unsicherer Absatzprognosen. ​Die ​Aussicht, dass Smart Glasses ⁠das traditionelle Geschäft beeinträchtigen könnten, hänge ​weiterhin wie ein Damoklesschwert ⁠über EssilorLuxottica, schrieben die Analysten von Bernstein. Da die ‌Alphabet-Tochter Google bis Ende 2026 die Einführung ihrer eigenen KI-Brille «Gemini» plane, sei es sinnvoll, dass ‌der Konzern sich zurückhaltend zum vierten Quartal ​äussere.