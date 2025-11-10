Die dritte Säule ist bei Schweizerinnen und Schweizer beliebt – ob für die Altersvorsorge, fürs spätere Eigenheim oder um einen schönen Betrag von der Steuerrechnung abzuziehen. Wer sein 3a-Geld dabei nicht in Fonds oder Aktien anlegt, erhält vom Anbieter in guten Zeiten einen besseren Zins als auf einem normalen Sparkonto. Eine neue Analyse des Vergleichsdienstes Moneyland zeigt jetzt aber: Sogar unsere 3a-Zinsen sind in den letzten Monaten in den Keller gefallen.