Der Schweizer Aktienmarkt hat sich seit Anfang Mai in der Tendenz rückläufig entwickelt. Seit Jahresbeginn lautet das Kursplus gemessen am Swiss Market Index (SMI) trotzdem knapp 3 Prozent. Ob das Börsenbarometer in den nächsten Monaten wieder höher geht, hängt vor allem davon ab, wie stark die Zinsen die Konjunktur belasten. Eine Umfrage von cash.ch bei fünf Fondsmanagern zeigt, dass beim Markt- und Konjunkturausblick in der Tendenz eher Pessimismus vorherrscht.