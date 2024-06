KI treibt Nachfrage nach Energie

Schmidlin fügt hinzu, dass der Strombedarf für das kommende Trendthema Künstliche Intelligenz in bisherigen Schätzungen kaum berücksichtigt wurde. Das Massachusetts Institute of Technology (MIT) prognostiziert eine Verdopplung der Nachfrage bis 2026 im Vergleich zum Verbrauch im Jahr 2022. Einfache Google-Suchen verbrauchen mit der neuen KI-Technologie etwa achtmal so viel Energie wie zuvor, was dem Verbrauch von Irland (rund 5,1 Millionen Einwohner) entspricht. Bis 2030 wird erwartet, dass der Energiebedarf der KI-Industrie dem von Frankreich (rund 68 Millionen Einwohner) entspricht.