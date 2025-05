Erst jüngst erhielt das Unternehmen von der Deutschen Bahn einen Auftrag zum Bau eines grossen Abschnitts des Eisenbahnnetzwerkes in München im hohen dreistelligen Millionenbereich. Aber auch international konnte Hochtief in den ersten drei Monaten grosse Projekte an Land ziehen. So ergatterte die US-Tochter Turner in den USA neue Aufträge für Rechenzentren im Wert von über 3 Milliarden US-Dollar. Insgesamt schwoll der Auftragsbestand bis Ende März im Jahresvergleich um fast ein Fünftel auf gut 70 Milliarden Euro an.