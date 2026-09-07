Im Nahen Osten und in der Strasse von Hormus war die Lage auch nach dem Wochenende angespannt. Nach gegenseitigen Angriffen der USA und des Iran auf Tanker ist der Schiffsverkehr in der wichtigen ‌Wasserstrasse von Hormus auf den niedrigsten Stand seit Mai eingebrochen. Versorgungsängste trieben den Ölpreis in Richtung 100-Dollar-Marke: Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI ‌legten in der Spitze jeweils um 1,7 Prozent auf 97,93 beziehungsweise 93,04 Dollar je Fass zu. ​Ein langwieriger Konflikt mit gezielten Militäraktionen der USA und des Iran dürfte den Weg zur vollständigen Wiederherstellung der Lieferketten im Nahen Osten weiter verzögern, prognostizierten die Analysten von ANZ. Die Experten von Goldman Sachs gehen davon aus, dass die Ölpreise bis auf 120 Dollar je Fass anziehen könnten.