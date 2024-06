Wachstum vor allem aus dem herausfordernden Italien

Der italienische Telekommunikationsmarkt gilt als besonders herausfordernd, da der freie Cashflow des Sektors in den letzten zehn Jahren um über 90 Prozent gesunken ist. Zu viele Anbieter und eine Regulierungsbehörde, die auf Wettbewerb drängt, haben zu den niedrigsten Mobilfunk- und Breitbandpreisen in Europa geführt. "Dies spiegelt sich auch in den Finanzergebnissen von Vodafone Italien wider, da das Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Kapitalkosten zu decken", schreiben die Vontobel-Analysten in einem kürzlich veröffentlichten Bericht.