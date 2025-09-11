Rieter: Die langfristige Aktienkursentwicklung von Rieter bietet ein Bild des Grauens. Der derzeitige Wert von etwas mehr als 50 Franken ist noch ein Zehntel davon, was die Aktie Anfang 2007 gekostet hat. Der Konzern bringt gerade noch mal 240 Millionen Franken auf die Börsenwaage (und damit rund 30 Millionen weniger als V-Zug). Konzernchef Thomas Oetterli, seit rund zwei Jahren im Amt, konnte das Steuer noch nicht herumreissen. Nun steht die Übernahme der Oerlikon-Tochter Barmag an. Um die damit verbundene Kapitalerhöhung erfolgreich über die Bühne zu bringen, braucht Reiter ein gutes zweites Halbjahr, so ein Experte der ZKB, der das ganze Vorhaben als «mutig» bezeichnet. Ebenso mutige Investoren setzen nach einer erfolgreichen Kapitalerhöhung und Barmag-Integration darauf, dass die Rieter-Kassen bei einem Aufschwung des Marktes wieder gefüllt werden.