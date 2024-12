Der Verdacht einer «Verletzung von insiderrechtlichen Vorschriften» sei unberechtigt, teilte der MDax-Konzern am Mittwoch in Metzingen als Reaktion auf jüngste Vorwürfe mit. Der Verwaltungsrat habe daher Grieder sein Vertrauen ausgesprochen. An der Börse zog die Hugo-Boss-Aktie daraufhin um drei Prozent an, nachdem der Kurs in den vergangenen Tagen deutlich unter Druck geraten war und zeitweise zweistellig verloren hatte.