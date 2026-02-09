Unter die Räder kamen zum Wochenauftakt die Aktien der für ihre kalorienreichen Würstchen im Blätterteig, Steak-Pasteten und süssen Teilchen bekannten Bäckereikette Greggs. Die Titel der britischen Fast-Food-Kette brachen in der ⁠Spitze um sechs Prozent ein und reagierten damit auf eine Herabstufung von Jefferies. «Wir sind zunehmend der Ansicht, dass die rasante Verbreitung von GLP-1-Medikamenten zur Gewichtsreduktion Greggs beeinträchtigt», sagte ​Jefferies-Analyst Andrew Wade. Das Brokerhaus stufte die Aktie auf «Hold» ‌von «Buy» herab und warnte davor, dass die Abnehmmittel ‍das Umsatz- und Gewinnwachstum beeinträchtigen könnten, indem sie die Nachfrage der Stammkunden verringerten.