Der Aufstieg der Burkhalter-Aktie wurde am gestrigen Mittwoch gestoppt, vorübergehend zumindest. Die Valoren sanken um 2,2 Prozent auf 175,60 Franken, nachdem sie seit Anfang Jahr um rund 26 Prozent gestiegen waren und diese Woche bei 180 Franken einen Rekordstand erreicht hatten.
Kurstreiber waren zuletzt die am Montag vorgestellten Zahlen zum Geschäftsjahr 2025. Sie fielen bezüglich Umsatz und Gewinn insgesamt solide aus.
Als «besonders erfreulich» wertete die Zürcher Kantonalbank (ZKB) drei Punkte. Erstens: Die Steigerung der operativen Marge auf Stufe EBIT um 20 Basispunkte; zweitens: die Zunahme des Gewinns pro Aktie um 7,2 Prozent; drittens: Die Erhöhung der Dividende auf 5,20 pro Aktie (zuvor: 4,85 Franken pro Aktie).
«Angesicht der anhaltend starken Nachfrage nach Sanierungen im schweizerischen Gebäudepark und der relativ geringen Abhängigkeit von den aktuellen geopolitischen Unsicherheiten dürfte sich auch das Geschäftsjahr 2026 positiv entwickeln», fügte der zuständige Experte, Yannik Ryf, hinzu.
Für 2026 geht die ZKB von einer weiteren Dividendensteigerung aus. Die Ausschüttung an die Aktionäre werde voraussichtlich auf 5,40 von 5,20 Franken zunehmen. Dieser neue Betrag je Aktie liefe auf eine Dividendenrendite von 3,2 Prozent hinaus, schrieb der ZKB-Analyst in seiner am Montag veröffentlichten Notiz.
Unterdessen aber ist die Aktie über die von Analysten angesetzten Kursziele hinausgeklettert. Der zuständige Experte von Research Partners ging vor wenigen Tagen auf 143 von 115, blieb damit aber deutlich unter den aktuellen Notierungen von etwas über 175 Franken. Die Basler Kantonalbank hat neu 175 Franken (zuvor: 132 Franken) veranschlagt und traut den Valoren des Gebäudetechnikers momentan also ebenfalls nicht mehr das schon erreichte Rekordniveau zu.
Anleger stehen somit vor der Entscheidung: Ein Zukauf der Aktie bringt eine durchaus solide Dividende, dürfte den Expertenschätzungen zufolge aber kaum mehr Kursgewinne eintragen. Bei einem Verkauf verzichten die Investoren auf die voraussichtlich weiter steigende Dividende, können sich dafür aber eher nach Alternativen mit einem höheren Kurspotenzial umsehen. Wie die Entscheidung ausfällt, zeigt sich am Donnerstag und daran, ob die Burkhalter-Valoren an den Rekordlauf der vergangenen Monate anknüpfen können oder ob die Verkäufe vom Mittwoch weitergehen.