Anleger stehen somit vor der Entscheidung: Ein Zukauf der Aktie bringt eine durchaus solide Dividende, dürfte den Expertenschätzungen zufolge aber kaum mehr Kursgewinne eintragen. Bei einem Verkauf verzichten die Investoren auf die voraussichtlich weiter steigende Dividende, können sich dafür aber eher nach Alternativen mit einem höheren Kurspotenzial umsehen. Wie die Entscheidung ausfällt, zeigt sich am Donnerstag und daran, ob die Burkhalter-Valoren an den Rekordlauf der vergangenen Monate anknüpfen können oder ob die Verkäufe vom Mittwoch weitergehen.