Unterdessen aber ist die Aktie über die von Analysten angesetzten Kursziele hinausgeklettert. Der zuständige Experte von Research Partners ging soeben auf 149 von 143 Franken, blieb damit aber deutlich unter den aktuellen Notierungen von etwas über 175 Franken. Die Basler Kantonalbank hat neu 175 Franken (zuvor: 132 Franken) veranschlagt und traut den Valoren des Gebäudetechnikers momentan also ebenfalls nicht mehr das schon erreichte Rekordniveau zu.