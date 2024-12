Die Ankündigung solle bereits am Montag erfolgen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Honda und Nissan planen demnach für Montag Vorstandssitzungen zu dem Thema, bei denen verschiedene Formen der Integration diskutiert werden sollen, darunter die Lieferung von Hybridfahrzeugen von Honda an Nissan und die gemeinsame Nutzung von Nissans Autofabrik in Grossbritannien. Im Anschluss soll eine gemeinsame Pressekonferenz stattfinden, an der voraussichtlich auch Nissans Allianzpartner Mitsubishi Motors teilnehmen werde.