Die Marktmeinung gegenüber der Fed-Geldpolitik ist glasklar

Gleichzeitig gehen viele Investoren davon aus, dass es die Fed mit ihrer Zinspolitik übertrieben hat und die Wirtschaft über kurz oder lang in die Rezession treibt. Das Leitzinsniveau muss nach dieser Auffassung zufolge in den kommenden Jahren wieder zurückgeführt werden - von derzeit über 5 Prozent in Richtung 3 Prozent. Daher schlagen sich aktuell weitere Ankündigungen von Leitzinsanhebungen nur noch am kurzen Ende der Zinskurve nieder.