Aufgestockt haben Bottinelli und Lechthaler bei Schindler, Ems-Chemie, Bystronic und Dätwyler. Ems-Chemie habe sich beispielsweise im vergangenen Jahr durchaus gekonnt behauptet, die Preismacht sei unvermindert hoch und die Bilanz äusserst solide. Der aktuelle Börsenkurs reflektiere das derzeit herausfordernde Umfeld. Für den kommenden Aufschwung erwarten Bottinelli und Lechthaler eine überproportionale Entwicklung dank Marktanteilsgewinnen. "Für die nächsten zwölf bis 24 Monate stufen wir Dätwyler als besonders attraktiv ein", sagen die Börsenspezialisten. Operativ am beeindruckendsten unterwegs sei unter den Portfoliounternehmen aber momentan Dottikon.



"In Unternehmen, die keine Gewinne schreiben und über eine längere Zeit negative freie Cashflows aufweisen, investieren wir nicht. Wir lassen traditionell die Finger von Biotech-Unternehmen wie einer Idorsia", fügen Bottinelli und Lechthaler an. Anderweitig sehen sie derzeit Engagements in DocMorris, Kudelski oder Swiss Steel nicht für angebracht. Bei Ypsomed wurden dosierte Gewinnmitnahmen getätigt, obwohl man weiterhin vom Investment Case überzeugt sei. Gleiches gilt für Burckhardt Compression. Bei Phoenix Mecano wurde der Bestand reduziert, da das Chancen-Risiko-Verhältnis bei anderen Unternehmen attraktiver sei. Es bestehe bei den mittelfristigen Margenziele Enttäuschungspotenzial. Bei Schaffner geben Bottinelli und Lechthaler ein langfristig limitiertes Wachstums- und Skalierungspotenzial als Grund für die Verkäufe an.