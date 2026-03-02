Die Märkte befanden sich schon vor dem Ausbruch des Iran-Konfliktes in einem Zustand der Ungewissheit aufgrund von Sorgen um die künstliche Intelligenz, wegen Nervosität im Bereich der Privatkredite und aufgrund der trüben Handelsaussichten. Das führte dazu, dass der S&P 500 und der Nasdaq am Freitag ihre stärksten monatlichen Rückgänge seit März 2025 registrierten. Ein anhaltender Anstieg der Ölpreise würde den Inflationsdruck zu einer Zeit verstärken, in der US-Zölle die Preise bereits in die Höhe haben treiben lassen.