Während Öl- und Gaspreise steigen und Stimmungsindikatoren einbrechen, erwägen unter anderem Deutschland und Italien eine Senkung ihrer offiziellen Wachstumsprognosen. Zuvor hatte die Europäische Zentralbank in der vergangenen Woche einen deutlich pessimistischeren Ausblick gegeben. Der aktuelle Schock gehe «wahrscheinlich über das hinaus, was wir uns im Moment vorstellen können», sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde in einem am Donnerstag veröffentlichten Economist-Podcast. Dies führe zu einer verzögerten Einschätzung, wie ernst die Krise tatsächlich sei.