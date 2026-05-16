Dabei wird der ​Fokus neben Einkaufsmanagerindizes vor allem auf dem deutschen Ifo-Geschäftsklimaindex für Mai liegen. Dieser wird am Freitag veröffentlicht. «Der Iran-Krieg hat die Ifo-Geschäftserwartungen ​einbrechen lassen, die Auswirkungen auf das laufende Geschäft schienen sich aber zumindest vor einem Monat ​noch in Grenzen zu halten», sagt Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. Ähnliches sei in den ersten Monaten des Ukraine-Kriegs im Frühjahr 2022 zu beobachten gewesen. Allerdings habe damals die weitere Entwicklung gezeigt, dass eine ‌stabile Beurteilung der Geschäftslage im Mai kein Grund zur Entwarnung war.