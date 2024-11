Im laufenden Jahr peilt Orcel jetzt einen Gewinn von mehr als neun Milliarden Euro an. Diesen Wert will er dann auch in den beiden kommenden Jahren übertreffen. Dies kommt für Analysten nicht überraschend. Auch die erhöhte Ertragsprognose für das laufende Jahr liegt im Rahmen der Expertenerwartungen. Im dritten Quartal zogen die Erträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund drei Prozent auf 6,1 Milliarden Euro an.