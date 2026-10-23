Bis zum Ende der Zeichnungsfrist am Freitag war die umgerechnet 3,2 Milliarden Dollar schwere Emission des Telekom- und Digitalkonzerns Jio Platforms 22-fach überzeichnet. Das entspräche am oberen Ende der Preisspanne, die bis zu 1119 Rupien reichte, einer Nachfrage von mehr als 77 Milliarden Dollar, mehr als bei jedem anderen Börsengang in Indien. Die Jio-Aktien würden zum Höchstpreis ausgegeben, sagten Insider. Damit würde Jio Platforms insgesamt mit 108,3 Milliarden Dollar bewertet werden. Wenn die Aktien am kommenden Mittwoch (28. Oktober) erstmals gehandelt werden, dürfte Jio auf Anhieb eines der wertvollsten Unternehmen Indiens werden.
Bereits am Montag hatte Jio Platforms Ankerinvestoren wie dem Staatsfonds Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), BlackRock, Fidelity und der Allianz Aktien für 854 Millionen Dollar vorab zugeteilt. Sie hatten Zeichnungsgebote über 25,6 Milliarden Dollar abgegeben. Die Allianz ist Partner der Schwestergesellschaft Jio Financial Services in der Versicherungssparte. Im öffentlichen Teil der Emission kamen nun Gebote über 51,5 Milliarden Dollar hinzu. Die für institutionelle Investoren vorgesehene Tranche war sogar 70-fach überzeichnet. Ein Drittel der Emission ist für Kleinanleger reserviert.
Mit Jio Platforms bringt der indische Multimilliardär Mukesh Ambani erstmals seit zwei Jahrzehnten wieder einen Teil seines Konglomerats Reliance Industries an die Börse. «Dass es nach so langer Zeit wieder einen Reliance-Börsengang gibt, hat viel Übertreibung und Euphorie rund um die Aktie ausgelöst», sagte Aktienstratege Kranthi Bathini von WealthMills Securities. Die Emission war eigentlich spätestens für 2024 geplant, aber zweimal verschoben worden, zuletzt im Frühjahr wegen des Iran-Kriegs.
Jio Platforms erwirtschaftet 90 Prozent seines Umsatzes in der Telekommunikation. Mit mehr als 500 Millionen Kunden ist das Unternehmen Indiens grösster Telekomkonzern. Die Tochter von Reliance hatte vom Marktstart 2016 weg etablierten Rivalen wie Bharti Airtel und Vodafone Idea Marktanteile abgeluchst, indem sie billige Internetzugänge und kostenlose Sprachanrufe versprach. Im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende März) erwirtschaftete Jio 15,5 Milliarden Dollar Umsatz, bei einem Gewinn von 3,2 Milliarden Dollar.
(Reuters)