Bis zum ⁠Ende der Zeichnungsfrist am Freitag war die umgerechnet 3,2 Milliarden Dollar schwere Emission des Telekom- und Digitalkonzerns Jio Platforms 22-fach überzeichnet. Das ‌entspräche am oberen Ende der Preisspanne, die bis zu 1119 Rupien ‌reichte, einer Nachfrage von mehr als 77 Milliarden Dollar, ​mehr als bei jedem anderen Börsengang in Indien. Die Jio-Aktien würden zum Höchstpreis ausgegeben, sagten Insider. Damit würde Jio Platforms insgesamt mit 108,3 Milliarden Dollar bewertet werden. Wenn die Aktien am kommenden Mittwoch (28. Oktober) erstmals gehandelt werden, dürfte Jio auf Anhieb eines der wertvollsten Unternehmen Indiens werden.