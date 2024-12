Die Aktien von Julius Bär haben ein äusserst wechselvolles Jahr hinter sich. Mit einem Kursplus von 24 Prozent erzielen die Titel zusammen mit Cembra die zweitbeste Performance unter den Schweizer Finanzaktien in diesem Jahr - nur Swissquote mit 69 Prozent noch besser. Das Plus von 24 Prozent bei Bär kam alleine in den letzten drei Monaten zustande.