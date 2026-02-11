Die Aufnahme bzw. der Ausschluss einer Aktie aus einem Index kann sich massgeblich auf deren Kurs auswirken, weil es viele Indexprodukte gibt, in denen die Papiere enthalten sind. Zudem messen sich zahlreiche grössere Anleger mit entsprechenden Indizes oder orientieren sich an ihnen. Die Zusammensetzung wird vierteljährlich überprüft.