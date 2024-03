Die Valoren des Berner Energiekonzerns BKW ziehen um 3 Prozent an und notieren bei 136,30 Franken, während der breite Markt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) 0,23 Prozent zulegt. Seit Jahresbeginn haben die BKW-Titel etwas mehr als drei Prozent an Wert verloren.