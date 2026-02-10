Historisch gesehen übertraf der durchschnittliche Gewinn je Aktie mit disruptiven Zukunftsaussichten den Index und führende Unternehmen. Diese Outperformance sei jedoch weitgehend zum Stillstand gekommen, erläutert der Experte der US-Investmentbank. So sei das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in den vergangenen zwölf Monaten von durchschnittlich 24x auf nur noch 16x gesunken. Im Vergleich dazu fiel das KGV von Aktien mit disruptiven Zukunftsaussichten, die als unumstritten gelten, von 16x zum Zeitpunkt der ChatGPT-Veröffentlichung auf aktuell 12x. Das ist aus Sicht von Wood von Morgan Stanley ein möglicher Tiefpunkt im schlimmsten Fall.