Auch langfristig gibt es Risiken, die beispielsweise von den hohen und bisweilen schuldenfinanzierten Investitionen der Branchengiganten wie Amazon, Apple, Meta und Microsoft ausgehen. Die Rede ist von einem eigentlichen Super-Zyklus, ebenso von hohem Gewinnwachstum und hohen Gewinnerwartungen - die leicht enttäuscht werden können, wenn Projekte nicht so zügig vorankommen, wie dies erwartet wird, oder wenn die Regulierung zunimmt.