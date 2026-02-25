Verschnupft reagierten Anleger auch auf die Aussichten bei Fresenius. Die Titel des ‌Gesundheitskonzerns rutschten in der Spitze mehr als vier Prozent ab und waren damit der schwächste Dax-Wert. «Knackpunkt ist der Ausblick ​2026», teilten die Analysten der DZ Bank mit. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern mit einer operativen Gewinnmarge von rund 11,5 Prozent und liegt damit unter den Analystenerwartungen von 12,0 Prozent. Die Abweichungen kämen aber vor allem durch höhere Kosten auf Konzernebene aufgrund verstärkter Investitionen in Digitalisierung und Produktinnovationen. «Insofern betrachten wir dies als nicht dramatisch», so ‌die DZ Bank-Analysten.