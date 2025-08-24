Duolingo steht trotz operativ starkem Ergebnis unter Druck. Das ist nicht einmal überraschend: Im letzten Jahresbericht hatte Duolingo bereits vor möglichen Risiken durch KI gewarnt – obwohl die App selbst von KI-Technologie profitierte und inzwischen voll darauf setzt. KI-gestützte Konversationsfunktionen führten beispielsweise zu einem starken Wachstum der Abonnentenzahlen.