Der in Hongkong verwaltete «Pictet Strategic Income Fund» verdoppelte seine Aktienquote innerhalb weniger Wochen nach den Waffenstillstandsgesprächen zwischen den USA und dem Iran Anfang April auf rund 65 Prozent. Im Fokus standen dabei unterbewertete und infrastrukturbezogene Unternehmen mit Bezug zu KI. Diese Überzeugung trug dazu bei, dass der Fonds im vergangenen Monat fast 90 Prozent seiner Vergleichsgruppe übertraf und im vergangenen Jahr eine Rendite von rund 43 Prozent erzielte.