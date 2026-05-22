Der US-Kosmetikkonzern Estee Lauder und sein spanischer Rivale Puig schliessen sich doch nicht zusammen. Die Fusionsgespräche seien ‌beendet worden, ⁠teilten beide Unternehmen am Donnerstag mit. Ein Zusammenschluss hätte einen 40 ⁠Milliarden Dollar schweren Luxuskosmetik-Riesen geschaffen, der dem Branchenprimus L'Oreal stärkere Konkurrenz gemacht hätte. Zu ‌den Marken von Estee Lauder und Puig gehören ‌unter anderem Tom Ford, Carolina Herrera, ​Rabanne und Clinique.