Anfang Jahr herrschte unter den Analysten noch die Meinung vor, der Logistiker sei dank seiner ausgeklügelten Transportdienstleistungen mit einer globalen Flotte an Fahrzeugen, Flugzeugen und Schiffen gut positioniert, um von den Wirren der «Trumpschen» Zollpolitik zu profitieren. Die Zahlen zum zweiten Quartal vor Wochenfrist zeigten dann allerdings das Gegenteil. Die Nachrichtenagentur AWP betonte, die Zollkeule von US-Präsident Donald Trump habe «den Gewinn von Kühne+Nagel in die Tiefe geprügelt». Vor allem der schwache Dollar zog das Ergebnis des Logistikkonzerns nach unten. Zudem kostete eine Steueraffäre in Italien eine Stange Geld.