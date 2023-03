Bei all dem Hype und der Aufregung um neue Programme für Künstliche Intelligenz (KI) wie ChatGPT kann man leicht vergessen, dass die Technologie selbst gar nicht so neu ist. Aber die Grossbank Royal Bank of Canada (RBC) ist der Meinung, dass ihr Potenzial genauso gross ist, wie es derzeit scheint. In einer kürzlichen Mitteilung an die Kunden, über die die Finanznachrichtenplattform Markets Insider berichtete, bezeichnete RBC die generative KI (GAI) als eine "Freisetzung von Kapazitäten", die die Fähigkeiten von Technologie im Allgemeinen erhöht.