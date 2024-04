Der Swiss Performance Index (SPI) hat seit Jahresbeginn einen Anstieg um 4 Prozent verzeichnet. Trotz gegenteiliger Aussagen von Notenbankern gibt es immer noch Optimismus an den Märkten, dass in den USA in diesem Jahr zwei bis drei Zinssenkungen erfolgen könnten. Insbesondere in den USA werden die Kurse durch Wachstumsoptimismus und die anhaltende Euphorie im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz angetrieben. Der breite US-Index S&P 500 liegt in diesem Jahr bereits um knapp 10 Prozent höher, was die schlechtere und enttäuschende Entwicklung der Schweizer Börse verdeutlicht.