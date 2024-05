Wohin bewegen sich die Zinsen?

Thomas Stucki von der SGKB sieht in den nächsten Monaten kaum Aufwärtspotenzial bei den langfristigen Zinssätzen, sie würden nicht oder nur wenig steigen. Der Grund: «Die Erwartung, dass die SNB den Leitzins weiter senken muss und wird, sind in den Markterwartungen fest verankert.» Solange die Inflation in der Schweiz nicht in Richtung zwei Prozent steige, werde sich daran nichts ändern. Die Nationalbank rechnet gemäss ihrer Prognose vom März mit Inflationsraten von unter 1,5 Prozent bis ins Jahr 2026 hinein.