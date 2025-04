Die Aktie von On tauchte an der New Yorker Börse am Donnerstag um 16,2 Prozent. Das ist laut Bloomberg-Daten der grösste Tagesverlust seit dem 5. Mai 2022, als ein Minus von 16,8 Prozent zu Buche stand. Am gestrigen Tag wurden bei On damit rund 3 Milliarden Dollar an Börsenwert ausradiert. Die Firma hat nun noch eine Marktkapitalisierung von 12,2 Milliarden Dollar.