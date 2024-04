Als Highlight präsentierte BYD auf der Automesse in Peking am Donnerstag die erste Limousine seiner Premiummarke Denza, den Z9GT. Die E-Auto-Marke war seit 2010 ein 50-50 Joint Venture von BYD und dem Mercedes-Vorgängerkonzern Daimler. Doch Denza kam kaum vom Fleck, und die Schwaben verringerten ihren Anteil Ende 2021 auf zehn Prozent. Mercedes-Benz setzt voll und ganz auf seine Elektroautos der Marke EQ - in Peking steht die Elektroversion des kantigen Geländewagen-Kolosses G-Klasse im Rampenlicht. Doch die Einschläge kommen näher: Im ersten Quartal knickte der Absatz von Mercedes in China um zwölf Prozent ein, vom Stuttgarter Nachbarn Porsche sogar um 24 Prozent.