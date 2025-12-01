Die SIX hatte deswegen bereits eine ausserordentliche Indexanpassung für die Indizes SLI, SMIM und SPI Mid-cap angekündigt, welche am 22. Dezember 2025 wirksam wird. So werden die neuen Aktien der Helvetia Baloise Holding per dieses Datum in den SLI aufgenommen, dafür fallen die Inhaberaktien von Swatch aus dem Index raus.