Die Dekotierung der Baloise-Aktie soll wie vorgesehen am kommenden Montag vorgenommen werden. Der letzte Handelstag der Aktien ist der kommende Freitag, wie die Regulierungsstelle der Schweizer Börse, SIX Exchange Regulation, am Montag mitteilte. Dem entsprechenden Gesuch sei entsprochen worden.
Der Vollzug der Fusion zwischen den beiden Versicherern Helvetia Holding und Baloise Holding ist laut früheren Angaben ebenfalls für Freitag, 5. Dezember vorgesehen.
Die SIX hatte deswegen bereits eine ausserordentliche Indexanpassung für die Indizes SLI, SMIM und SPI Mid-cap angekündigt, welche am 22. Dezember 2025 wirksam wird. So werden die neuen Aktien der Helvetia Baloise Holding per dieses Datum in den SLI aufgenommen, dafür fallen die Inhaberaktien von Swatch aus dem Index raus.
Die neuen Helvetia/Baloise-Aktien sollen ab dem 8. Dezember an der SIX handelbar sein.
(AWP)