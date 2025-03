Am stärksten litt der Kryptomarkt. Der Bitcoin rutschte knapp innerhalb einer Woche 15 Prozent ab, was den grössten wöchentlichen Rückgang seit dem Zusammenbruch der Kryptobörse FTX im November 2022 darstellt. Der breitere Kryptomarkt hat in dieser Zeit laut dem Analysehaus Coingecko fast eine halbe Billion Dollar verloren. «Der Inflationsdruck hält an, die Wachstumsaussichten bröckeln und Trumps Zölle wollen nicht verschwinden. Und da sich Trump auf alles Mögliche konzentriert, nur nicht auf die Deregulierung von Kryptowährungen, sind Bitcoin-Händler nicht glücklich», konstatierte Matt Simpson, Chefanalyst bei City Index.