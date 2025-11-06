In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,4 Prozent auf 50'933,00 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix gewann ebenfalls 1,4 Prozent auf 3.314,65 Zähler. Die Börse in Schanghai gewann 0,9 Prozent auf 4'004,25 Stellen, und der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen stieg um 1,3 Prozent auf 4'686,45 Punkte. «Ich denke, der Markt ist immer noch recht gesund, aber gleichzeitig war er definitiv für einen kleinen Rücksetzer fällig», sagte Keiko Kondo, Leiterin für Multi-Asset-Anlagen für Asien bei Schroders.