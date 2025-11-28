In China drückte die Krise des Immobilienentwicklers Vanke auf die Stimmung. Die Anleihen des Unternehmens brachen auf Rekordtiefs ein, nachdem Vanke erstmals eine Verschiebung der Rückzahlung einer Anleihe beantragt hatte. Die in Hongkong notierten Aktien fielen um fast zwei Prozent auf ein Rekordtief, während die in Shenzhen notierten Titel um mehr als drei Prozent auf den niedrigsten Stand seit 2008 sanken. Dennoch sehen einige Marktteilnehmer ein positives Umfeld für risikoreiche Anlagen. «Insgesamt haben wir ein günstiges Umfeld für Risikoanlagen», sagte Vincenzo Vedda, Chief Investment Officer bei DWS.