07:50
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
07:45
Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit wenig Bewegung in den Handel starten.
Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 0,2 Prozent höher bei 23'767,96 Punkten geschlossen. Angesichts fehlender Impulse von der Wall Street, die wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen blieb, fassten europäische Anleger Aktien nur mit spitzen Fingern an.
Im Fokus zum Wochenschluss steht der deutsche Inflationsbericht für November. Die Verbraucherpreise in der Bundesrepublik dürften in diesem Monat wieder gestiegen sein. Von Reuters befragte Ökonomen rechnen mit einer Teuerungsrate von 2,4 Prozent.
Im Oktober lag sie noch bei 2,3 Prozent. Für den Anstieg dürften vor allem höhere Energiekosten sorgen, aber auch die Preise für Dienstleistungen dürften überdurchschnittlich zulegen. Ausserdem veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit (BA) ihre Arbeitsmarktbilanz für November.
Für die Jahreszeit üblich ist ein leichter Rückgang der Arbeitslosenzahl - im Oktober war sie auf 2,911 Millionen gesunken.
07:35
Die Ölpreise haben am Freitag weiter zugelegt und damit ihre Vortagsgewinne etwas ausgebaut. Dennoch sieht die Bilanz auf Monatssicht schwach aus: Die Ölnotierungen stehen vor ihrem vierten Verlustmonat in Folge, was die längste Verluststrecke seit 2023 wäre.
Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 63,66 US-Dollar und damit 32 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zuletzt vor technischen Problemen um 43 Cent auf 59,08 Dollar. Bei der Berechnung des WTI-Futures an der Chicago Mercantile Exchange kam es aufgrund einer technischen Panne zu Problemen im frühen Handel. Der Live-Handel mit dem Future war zuletzt gestoppt.
Am Markt wird heute mit einem eher ruhigen und impulslosen Handel gerechnet nach dem «Thanksgiving»-Feiertag am Donnerstag in den USA.
Weiterhin stehen die Friedensbemühungen im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine im Blick der Märkte. Im Raum steht nach Verhandlungen der USA und der Ukraine in Genf über einen Friedensplan, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein weiteres Mal US-Präsident Donald Trump treffen könnte. Zuletzt signalisierten Kiew und Washington, dass eine weitgehend gemeinsame Position bestehe.
Zudem findet am Wochenende ein Treffen der Opec+-Mitglieder statt.
06:20
Der Schweizer Leitindex SMI notiert im vorbörslichen Handel bei der Bank IG 0,1 Prozent im Minus bei 12'836 Punkten.
Am letzten Handelstag der Woche legt der Pharmazulieferer Dottikon ES seine Halbjahreszahlen vor. Das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco veröffentlicht die Zahlen zur hiesigen Wirtschaftsleistung im dritten Quartal und die Konjunkturforschungsstelle KOF das Konjunkturbarometer für den November.
Zudem findet an den US-Börsen am «Black Friday» ein verkürzter Handelstag statt, nachdem die Märkte am Vortag, dem Feiertag Thanksgiving, geschlossen waren.
05:15
Die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung in den USA hat den asiatischen Aktienmärkten am Freitag zum Ende eines turbulenten Monats Auftrieb gegeben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio blieb fast unverändert bei 50'117,4 Punkten. Der breiter gefasste Topix legte um 0,1 Prozent auf 3'373,1 Zähler zu. Die Börse in Shanghai gewann 0,2 Prozent auf 3883,4 Stellen, und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,2 Prozent auf 4525,9 Punkte.
In Japan hielten sich die Anleger vor den wichtigen Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Bank of Japan (BOJ) im Dezember zurück. «Bei begrenzten Impulsen ist die Kaufaktivität begrenzt», sagte die Nomura-Strategin Maki Sawada. Die am Freitag veröffentlichten Daten zur Kerninflation in Tokio, die über den Erwartungen lag, verstärkten die Spekulationen auf eine Zinserhöhung der BOJ bereits im kommenden Monat. Zu den grössten Gewinnern zählten die Aktien von Okuma mit einem Plus von 5,1 Prozent, während Screen Holdings 1,9 Prozent nachgaben.
In China drückte die Krise des Immobilienentwicklers Vanke auf die Stimmung. Die Anleihen des Unternehmens brachen auf Rekordtiefs ein, nachdem Vanke erstmals eine Verschiebung der Rückzahlung einer Anleihe beantragt hatte. Die in Hongkong notierten Aktien fielen um fast zwei Prozent auf ein Rekordtief, während die in Shenzhen notierten Titel um mehr als drei Prozent auf den niedrigsten Stand seit 2008 sanken. Dennoch sehen einige Marktteilnehmer ein positives Umfeld für risikoreiche Anlagen. «Insgesamt haben wir ein günstiges Umfeld für Risikoanlagen», sagte Vincenzo Vedda, Chief Investment Officer bei DWS.
04:30
Die Spekulationen auf eine Zinserhöhung in Japan stützten den Yen, der sich von seinem Zehn-Monats-Tief erholt hatte.
03:45
Die Ölpreise legten am Freitag leicht zu, standen aber vor dem vierten monatlichen Verlust in Folge. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 63,54 Dollar. US-Leichtöl WTI kostete mit 59,08 Dollar 0,7 Prozent mehr. Als Belastungsfaktor galten zuletzt die Bemühungen der USA um einen Friedensplan im Ukraine-Krieg.
23:55
Die US-Börsen waren am Donnerstag wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen und starten am Freitag in einen verkürzten Handel.
Am Mittwoch hatte der Dow-Jones-Index mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 47'427,1 Punkten geschlossen. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 6812,6 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 0,8 Prozent auf 23'214,7 Stellen an.
Die Futures auf die US-Kurse tendieren derweil höher:
(cash/AWP/Reuters)