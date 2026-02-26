Zalando mit Puffer

Fällt die Lufthansa-Aktie bis Freitagabend noch auf Platz 34, wäre sie nach der «Regular-Entry»-Regel darauf angewiesen, dass gleichzeitig ein aktuelles Dax-Mitglied auf den 48. Rang oder dahinter zurückfällt. Aber auch das ist nicht in ​Sicht. Selbst ​Zalando, mit einem Börsenwert des Streubesitzes von ⁠unter fünf Milliarden Euro derzeit der kleinste Dax-Wert, habe noch einen ​komfortablen Puffer auf Platz ⁠48, schrieb die Deutsche-Bank-Expertin Carolin Raab in einer Studie. Auch der vorübergehende Kursverfall der Scout24-Aktie, die ‌in den vergangenen Wochen viel Boden verloren hat und auf den tiefsten Stand seit eineinhalb Jahren gefallen ist, kann den Vorsprung Experten zufolge kaum noch zunichtemachen.