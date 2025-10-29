Er stellte mit seinem Vorstandsteam einen Plan vor, der über Kostensenkungen und Stellenabbau, eine teilweise Zentralisierung über die neun Airline-Marken der Lufthansa und ein Straffen sowie Modernisieren der Flotte den Konzern profitabler machen soll. Nach 4,4 Prozent im vergangenen Jahr soll die Rendite zwischen 2028 und 2030 zwischen acht und zehn Prozent rangieren. Doch ehrgeizige Ziele hören Investoren nicht zum ersten Mal - da das Management sie früher oft verfehlte, herrscht Skepsis, ob es dieses Mal klappt.