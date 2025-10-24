Das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft erzielte einen Erfolg von 105,0 Millionen Franken, was einer Zunahme von 9,5 Prozent entspricht. Zulegen konnte die LUKB dabei insbesondere im Wertschriften- und Anlagegeschäft. Mit Neugeldern in der Vermögensverwaltung und aus Beratungsmandaten (ohne institutionelle Anleger) in Höhe von 882 Millionen Franken seit Jahresbeginn liege das Jahresziel von einer Milliarde Franken in Griffweite.