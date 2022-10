Dennoch blieb der Gewinn quasi stabil und am Gesamtjahresausblick hält die Bank fest. Der Geschäftserfolg als Mass für die operative Leistung verringerte sich derweil von Januar bis September um 4,4 Prozent auf 205,7 Millionen Franken. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 168,0 Millionen Franken. Das waren 0,2 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode, teilte die LUKB am Freitag mit.