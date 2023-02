Dagegen konnte das Kommissionsgeschäft (-1,1 Prozent auf 119,1 Millionen) nicht ganz an das Vorjahresergebnis anknüpfen, was die Kantonalbank mit den Turbulenzen an den Finanzmärkten im vergangenen Jahr zurückführt. Mehr verdienen konnte die LUKB dagegen Handelsgeschäft (+19,1 Prozent auf 61,5 Millionen).