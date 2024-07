Geteiltes Leid ist halbes Leid

Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, musste an einem einzigen Tag einen noch stärkeren Kursrückgang hinnehmen, obwohl er auf Jahressicht immer noch 5 Prozent im Plus liegt. Am Mittwoch sank das Vermögen des Mitbegründers von Tesla Inc. um 21,7 Milliarden Dollar, nachdem der Elektroautohersteller enttäuschende Quartalsergebnisse vorgelegt hatte, was mehrere Analysten dazu veranlasste, ihre Kursziele zu senken und die Aktien des Unternehmens um 12 % fallen zu lassen, so stark wie seit fast vier Jahren nicht mehr.