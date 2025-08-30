In den Sommer fiel auch die bisher grösste Transaktion des Jahres 2025: Der amerikanische Eisenbahnriese Union Pacific hat sich bereit erklärt, den auf den Osten des Landes fokussierten Betreiber Norfolk Southern zu kaufen – für mehr als 80 Milliarden Dollar inklusive Schulden. Ebenfalls bedeutend ist die geplante Übernahme des israelischen Cybersecurity-Spezialisten CyberArk Software durch den amerikanischen Netzwerksicherheits-Anbieter Palo Alto Networks für rund 25 Milliarden Dollar.